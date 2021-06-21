Экономист оценил новые меры поддержки для семей с детьми от трёх до семи лет

Экономист Михаил Делягин прокомментировал новые меры поддержки для семей с детьми от трёх до семи лет.

«Эти средства будут выделены дополнительно к тем 200 млрд рублей, которые и так предусмотрены в бюджете в 2021 году на схожие цели», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, теперь в зависимости от положения семьи размер выплаты может быть равен и половине, и трём четвертям, и 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка.

«Это позволяет поддержать семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию», — сказал Делягин.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.