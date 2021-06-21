Кабардино-Балкария получит более 310 млн рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет

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Кабардино-Балкария получит свыше 310 млн рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Размеры выплат будут зависеть от ситуации в семье, они могут быть равны не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка», — отмечается в сообщении.

Для оформления выплат нужно подать заявление в МФЦ, соцзащиту или на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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