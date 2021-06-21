Депутат оценил работу Госдумы в пандемию
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«Мы работали не только с законодательством, связанным с пандемией, но достаточно много сделали по проблемам здравоохранения, с одной стороны. А с другой, в поддержке малого бизнеса, по социалке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, пандемия дала толчок и в решении так называемых цифровых задач.
«Мы в Гражданский кодекс внесли такую категорию, как «цифровые права», — цитирует Крашенинникова kp.ru.
Как пояснил Крашенинников, это связано с подписанием договоров, проведением гражданско-правовых собраний.
«Более того, у нас (пока только в первом чтении) готовится закон, связанный с цифровизацией и дистанционным судебным процессом, судебными процедурами. Надеюсь, что мы осенью, где-нибудь в октябре, уже его примем», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.