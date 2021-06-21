Депутат оценил работу Госдумы в пандемию

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников оценил работу нижней палаты российского парламента в пандемию.
Депутат оценил работу Госдумы в пандемию
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы работали не только с законодательством, связанным с пандемией, но достаточно много сделали по проблемам здравоохранения, с одной стороны. А с другой, в поддержке малого бизнеса, по социалке», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, пандемия дала толчок и в решении так называемых цифровых задач.

«Мы в Гражданский кодекс внесли такую категорию, как «цифровые права», — цитирует Крашенинникова kp.ru.

Как пояснил Крашенинников, это связано с подписанием договоров, проведением гражданско-правовых собраний.

«Более того, у нас (пока только в первом чтении) готовится закон, связанный с цифровизацией и дистанционным судебным процессом, судебными процедурами. Надеюсь, что мы осенью, где-нибудь в октябре, уже его примем», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить