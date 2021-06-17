Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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