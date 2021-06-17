Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября
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«Назначить выборы депутатов Государственной думы… нового созыва на 19 сентября 2021 года», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдёт в семи субъектах.
В Кремле заявляли, что 22 июня Путин проведёт встречу с депутатами Госдумы. Отмечалось, что встреча состоится после завершения работы VII созыва Госдумы.
Президент России ранее призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.