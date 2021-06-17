Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября
  • globallookpress.com

«Назначить выборы депутатов Государственной думы… нового созыва на 19 сентября 2021 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдёт в семи субъектах.

В Кремле заявляли, что 22 июня Путин проведёт встречу с депутатами Госдумы. Отмечалось, что встреча состоится после завершения работы VII созыва Госдумы.

Президент России ранее призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить