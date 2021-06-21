Вирусолог оценил возможное влияние жары на коронавирус

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил возможное влияние жары на коронавирус.

«Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, жара и сухость, как правило, оказывают отрицательное воздействие на вирус. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране отмечается подъём заболеваемости.

«В прошлом году был отчётливый спад по заболеваемости, причём абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования», — сказал Чепурнов.

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