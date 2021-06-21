Вирусолог оценил возможное влияние жары на коронавирус

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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил возможное влияние жары на коронавирус.
Вирусолог оценил возможное влияние жары на коронавирус
  • Pixabay

«Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, жара и сухость, как правило, оказывают отрицательное воздействие на вирус. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране отмечается подъём заболеваемости.

«В прошлом году был отчётливый спад по заболеваемости, причём абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования», — сказал Чепурнов.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.

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