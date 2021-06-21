Петербургский Водоканал рассказал о рисках при купании в фонтанах

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказало, какие существуют риски при купании в фонтанах.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из-за жары в Санкт-Петербурге в чашах больших фонтанных комплексов, в частности на Московской площади и площади Ленина, были замечены купающиеся. По словам специалистов, залезать внутрь конструкций небезопасно.

Например, внутри чаш расположено сложное техническое оборудование — коллекторы распределения воды, электрокабели, светильники, из-за которых можно получить тяжёлые травмы и ушибы.

Купание в фонтанах также считается негигиеничным. Вода непитьевая, по составу и требованиям она относится к технической. В неё попадает дождевая вода и пыль, высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов.

Как отметили в Водоканале, неполадки, возникающие из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода повреждённой конструкции из эксплуатации.

Ранее Ирина Добрецова, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.