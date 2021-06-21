Врач рассказала, как избежать солнечного удара

Главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, как избежать солнечного удара.

«Чтобы не получить солнечный удар, носите на голове кепки, бейсболки, шляпы или косынки. Под прямыми солнечными лучами, а особенно под воздействием высоких температур, голову может напечь за полтора-три часа», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, первые симптомы — головная боль и головокружение, человек может испытывать тошноту. Среди других признаков — одышка, потемнение в глазах, галлюцинации, потеря сознания.

Как отметила Виноградова, категорически не стоит шутить с организмом в жару.

«В такую погоду очень важно и нужно носить одежду светлых тонов. Она не так притягивает солнечные лучи. И ещё не стоит забывать, что необходимо пить как можно больше воды. Минимум два литра в день. И не забывайте брать воду с собой», — сказала врач.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары.