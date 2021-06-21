Врач рассказала, как избежать солнечного удара

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Главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, как избежать солнечного удара.
Врач рассказала, как избежать солнечного удара
  • Pixabay

«Чтобы не получить солнечный удар, носите на голове кепки, бейсболки, шляпы или косынки. Под прямыми солнечными лучами, а особенно под воздействием высоких температур, голову может напечь за полтора-три часа», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, первые симптомы — головная боль и головокружение, человек может испытывать тошноту. Среди других признаков — одышка, потемнение в глазах, галлюцинации, потеря сознания.

Как отметила Виноградова, категорически не стоит шутить с организмом в жару.

«В такую погоду очень важно и нужно носить одежду светлых тонов. Она не так притягивает солнечные лучи. И ещё не стоит забывать, что необходимо пить как можно больше воды. Минимум два литра в день. И не забывайте брать воду с собой», — сказала врач.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары.

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