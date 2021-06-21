Диетолог оценила возможную пользу окрошки в жару

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Врач-диетолог Лидия Ионова оценила возможную пользу окрошки в жару.
Диетолог оценила возможную пользу окрошки в жару
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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что окрошка на квасе не поможет избавиться от жажды.

«Любая сладкая вода лишь ещё больше усиливает ощущение жажды. У человека вырастет потребность в воде», — пояснила эксперт.

По её словам, окрошка на кефире поможет освежиться. При этом она уточнила, что от колбасы лучше воздержаться, а кефир лучше выбрать обезжиренный.

«Потому что от 200 мл кефира жирностью 3,2% человек получает 6,5 г животного жира. Из казалось бы диетического супа, который становится совсем не диетическим в этот момент», — сообщила она.

В качестве холодного супа в жаркую погоду диетолог советует гаспачо, основными ингредиентами которого являются протёртые помидоры, огурцы, другие овощи.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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