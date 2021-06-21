В Федерации рекрутмента прокомментировали ситуацию с работой в жаркую погоду

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Руководитель Федерации рекрутмента Татьяна Баскина прокомментировала ситуацию с работой в жаркую погоду.
В Федерации рекрутмента прокомментировали ситуацию с работой в жаркую погоду
  • РИА Новости

«В экстремальных климатических условиях работать очень тяжело — как в жаркую, так и в экстремально холодную погоду. Здесь могут быть решения о повышении эффективности как со стороны организации (обеспечение в офисе хорошей системы кондиционирования, вентиляции или увлажнителей), так и со стороны работников», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, на удалёнке не все работники осознают, что это их личная зона ответственности, и понятно, что у всех разные условия труда, но что-то для своего комфорта и эффективности сотрудник может сделать.

«Если в квартире затруднительно сделать комфортные условия, то с соблюдением санитарных норм можно выйти в парковое пространство, зелёную зону недалеко от дома, на какую-то площадку», — считает Баскина.

Со своей стороны, эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в беседе с сайтом «Москва 24» отметила, что если работник намерен закончить рабочий день раньше из-за высокой температуры в офисе, то он должен зафиксировать эту температуру и проинформировать работодателя.

«Нужно обязательно зафиксировать температуру воздуха прибором, который указан в перечне на сайте Роспотребнадзора. Должен быть составлен письменный акт о том, что в помещении такая-то температура», — пояснила она.

Также требуется написать служебную записку от сотрудника или коллектива.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.

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