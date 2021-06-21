Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 10% в январе — апреле

Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе — апреле 2021 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $2,6 млрд.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«Внешнеторговый оборот устойчиво рос на протяжении четырёх месяцев как со странами дальнего зарубежья, так и с государствами ближнего зарубежья», — заявил глава региона.

По его словам, из общего объёма товарооборота 76% суммы внешнеторговых операций пришлось на иностранных партнёров из дальнего зарубежья.

Объём экспорта составил почти $1,6 млрд (+10%).

«Лидерами по росту экспорта в группе стран дальнего зарубежья стали Индия, Бангладеш, Китай, Нидерланды, Польша и Египет. Значительно увеличились поставки нижегородской продукции и в ряд государств ближнего зарубежья: в два раза — в Белоруссию, в 1,7 раза — в Азербайджан», — отметил Никитин.

По его словам, рост экспорта зафиксирован также в Казахстан, Армению, Киргизию, Молдавию и Таджикистан.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции. В I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.