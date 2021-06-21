Врач рассказала о рисках пребывания на солнце в жару

Врач Ирина Добрецова рассказала о рисках пребывания на солнце в жару.

«Пребывание на солнце повышает риск онкологических заболеваний. Из-за высокого потоотделения повышается объём циркулирующей крови, и всё это способствует возникновению тромбозов, а тромбозы — это инфаркты и инсульты, поэтому увеличивается риск в разы», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, очень важно в жаркую погоду употреблять достаточное количество жидкости.

Как отметила Добрецова, в зоне риска находятся и дети. Особенно опасно, когда ребёнок едет в коляске накрытый простынкой, что создаёт парниковый эффект.

«Детей в принципе с 11:00 до 17:00 выводить на улицу не рекомендуется», — сказала она.

Ранее Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.