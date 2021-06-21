Врач рассказала о рисках пребывания на солнце в жару

Короткая ссылка
Врач Ирина Добрецова рассказала о рисках пребывания на солнце в жару.
Врач рассказала о рисках пребывания на солнце в жару
  • Pixabay

«Пребывание на солнце повышает риск онкологических заболеваний. Из-за высокого потоотделения повышается объём циркулирующей крови, и всё это способствует возникновению тромбозов, а тромбозы — это инфаркты и инсульты, поэтому увеличивается риск в разы», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, очень важно в жаркую погоду употреблять достаточное количество жидкости.

Как отметила Добрецова, в зоне риска находятся и дети. Особенно опасно, когда ребёнок едет в коляске накрытый простынкой, что создаёт парниковый эффект.

«Детей в принципе с 11:00 до 17:00 выводить на улицу не рекомендуется», — сказала она.

Ранее Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить