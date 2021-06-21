Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду
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«Сейчас надо очень серьёзную пропаганду вести насчёт того, чтобы люди меньше бывали на солнце, особенно дети. Вопросы перегрева, вопросы теплового удара очевидны сейчас, тем более в условиях нашего климата, когда у нас высочайшая влажность, эта жара ощущается очень болезненно, как и мороз», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует сделать образ жизни более умеренным.
Также желательно обратить внимание на питание — меньше употреблять жирную пищу.
«Как можно меньше надо быть на солнцепёке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим», — отметил Онищенко в беседе с Life.ru.
Работодателям он посоветовал перевести сотрудников на сокращённый рабочий день.
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