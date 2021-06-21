Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду

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Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду.
Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду
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«Сейчас надо очень серьёзную пропаганду вести насчёт того, чтобы люди меньше бывали на солнце, особенно дети. Вопросы перегрева, вопросы теплового удара очевидны сейчас, тем более в условиях нашего климата, когда у нас высочайшая влажность, эта жара ощущается очень болезненно, как и мороз», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует сделать образ жизни более умеренным.

Также желательно обратить внимание на питание — меньше употреблять жирную пищу.

«Как можно меньше надо быть на солнцепёке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим», — отметил Онищенко в беседе с Life.ru.

Работодателям он посоветовал перевести сотрудников на сокращённый рабочий день.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, кому не рекомендуется принимать холодный душ.

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