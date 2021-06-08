Врач рассказал, кому нежелательно принимать холодный душ

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, кому не рекомендуется принимать холодный душ.

«Если у человека есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой и он, не готовясь, резко под холодную воду встанет, то в теории это может вызвать нежелательные сосудистые осложнения: спазм сосудов, в том числе коронарных», — уточнил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил врач, всем остальным холодный душ принимать можно — быстро ополоснуться и вытереться.

Ранее кандидат медицинских наук член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.