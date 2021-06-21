«Роскосмос» отслеживает ситуацию с наводнением в Крыму с помощью спутников
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Об этом компания сообщила в своём Twitter.
«Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В» проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте», — говорится в заявлении.
Российские спутники дистанционного зондирования Земли #РесурсП и #КанопусВ проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте.— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 21, 2021
Напомним, в четверг на Крым обрушилась непогода, сильные ливни вызвали наводнения. В регионе действует режим ЧС pic.twitter.com/HO8Sna1gFT
Ранее сообщалось, что МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей.
21 июня президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму.