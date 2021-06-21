«Роскосмос» отслеживает ситуацию с наводнением в Крыму с помощью спутников

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Корпорация «Роскосмос» заявила, что российские спутники дистанционного зондирования Земли в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с наводнением в Ялте.
«Роскосмос» отслеживает ситуацию с наводнением в Крыму с помощью спутников
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом компания сообщила в своём Twitter.

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В» проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей.

21 июня президент России Владимир Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму.

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