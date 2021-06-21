В Подмосковье заявили о росте госпитализаций с коронавирусом на 40%
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«В течение трёх недель уровень госпитализации растёт от недели к неделе на 40%. Чтобы вы понимали: у нас развёрнуто было 6,5 тыс. коек, а сейчас мы уже дошли до 12 тыс. — это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2,1 тыс. коек дополнительных», — приводит ТАСС её слова.
Стригункова отметила, что в регионе осталось не более 11% свободных коек для больных коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число жителей Подмосковья, обращающихся за вакцинацией от коронавируса, в последние дни возросло в десять раз.