В Подмосковье заявили о росте госпитализаций с коронавирусом на 40%

В Подмосковье в течение трёх недель уровень госпитализаций с коронавирусом увеличивается на 40%. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

«В течение трёх недель уровень госпитализации растёт от недели к неделе на 40%. Чтобы вы понимали: у нас развёрнуто было 6,5 тыс. коек, а сейчас мы уже дошли до 12 тыс. — это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2,1 тыс. коек дополнительных», — приводит ТАСС её слова.

Стригункова отметила, что в регионе осталось не более 11% свободных коек для больных коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число жителей Подмосковья, обращающихся за вакцинацией от коронавируса, в последние дни возросло в десять раз.