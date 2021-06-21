Врач рассказала о способах защиты кожи от влияния масок и перчаток в жару

Короткая ссылка
Завкафедрой кожных и венерических болезней Приволжского медицинского университета доктор медицинских наук Ирена Шливко рассказала, как защитить кожу в жару во время ношения медицинских масок и перчаток.
Врач рассказала о способах защиты кожи от влияния масок и перчаток в жару
  • Pixabay

Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».

Врач посоветовала тщательнее выбирать маски: защитное средство должно быть максимально комфортно и по составу материала, и по размеру, чтобы не вызывать проблем с кожей.

«Не нужно увлекаться очищением кожи даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, её креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства», — сказала Шливко.

Так, она посоветовала кремы с содержанием декспантенола и ланолина, а также лечебную косметику.

В то же время для защиты кожи рук Шливко порекомендовала наносить на руки более жирный крем перед сном, более лёгкий — в дневное время.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить