Врач рассказала о способах защиты кожи от влияния масок и перчаток в жару
- Pixabay
Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».
Врач посоветовала тщательнее выбирать маски: защитное средство должно быть максимально комфортно и по составу материала, и по размеру, чтобы не вызывать проблем с кожей.
«Не нужно увлекаться очищением кожи даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, её креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства», — сказала Шливко.
Так, она посоветовала кремы с содержанием декспантенола и ланолина, а также лечебную косметику.
В то же время для защиты кожи рук Шливко порекомендовала наносить на руки более жирный крем перед сном, более лёгкий — в дневное время.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.