Врач рассказала о способах защиты кожи от влияния масок и перчаток в жару

Завкафедрой кожных и венерических болезней Приволжского медицинского университета доктор медицинских наук Ирена Шливко рассказала, как защитить кожу в жару во время ношения медицинских масок и перчаток.

Об этом она сказала в беседе с «Российской газетой».

Врач посоветовала тщательнее выбирать маски: защитное средство должно быть максимально комфортно и по составу материала, и по размеру, чтобы не вызывать проблем с кожей.

«Не нужно увлекаться очищением кожи даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, её креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства», — сказала Шливко.

Так, она посоветовала кремы с содержанием декспантенола и ланолина, а также лечебную косметику.

В то же время для защиты кожи рук Шливко порекомендовала наносить на руки более жирный крем перед сном, более лёгкий — в дневное время.

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