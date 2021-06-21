В Москве появятся ещё два обсерватора для пациентов с лёгким течением COVID-19

В Москве заработают ещё два обсерватора для пациентов с лёгким течением COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растёт потребность в обсервационных центрах. У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации на Крылатских Холмах и санатория имени Артёма Сергеева. Мы уже открыли ещё одно обсервационное пространство — на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра», — рассказала Ракова.

По её словам, ещё два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня.

Таким образом, общее число обсерваторов в городе достигнет пяти. Они смогут принять около 600 взрослых и почти 50 детей.

За всё время работы обсерваторы приняли примерно 13 тыс. человек.

Напомним, с 20 июня возобновил работу обсерватор в реабилитационном центре для инвалидов «Царицыно».

25 июня откроется обсерватор в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и вооружённых сил на Олимпийском проспекте.

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