Рассмотрение апелляции на приговор экс-главе Марий Эл отложили до 28 июня

Рассмотрение апелляции на приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, признанному виновным в коррупции, в Нижегородском областном суде отложили до 28 июня.

«Запланированное на 21 июня заседание по апелляции не состоялось из-за болезни судьи. Заседание отложено на 28 июня», — приводит РИА Новости слова его адвоката Елены Вяткиной.

В феврале Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.