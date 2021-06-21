Рассмотрение апелляции на приговор экс-главе Марий Эл отложили до 28 июня
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«Запланированное на 21 июня заседание по апелляции не состоялось из-за болезни судьи. Заседание отложено на 28 июня», — приводит РИА Новости слова его адвоката Елены Вяткиной.
В феврале Нижегородский районный суд признал Маркелова виновным в получении взятки.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.