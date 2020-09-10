Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.

В сообщении говорится, что всего в доход государства были обращены объекты недвижимости, транспортные средства и деньги на сумму 374,8 млн рублей.

По данным следствия, Маркелов в должности главы региона получил через доверенное лицо в качестве взятки более 235 млн рублей.

Также в отношении Маркелова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.