Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

Короткая ссылка
Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.

В сообщении говорится, что всего в доход государства были обращены объекты недвижимости, транспортные средства и деньги на сумму 374,8 млн рублей.

По данным следствия, Маркелов в должности главы региона получил через доверенное лицо в качестве взятки более 235 млн рублей.

Также в отношении Маркелова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить