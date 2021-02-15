Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным во взяточничестве
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд установил, что Маркелов получил взятку в виде денег», — заявила судья в ходе оглашения приговора.
По данным следствия, Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Наталью Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.