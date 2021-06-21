В Москве открыли часы отсчёта до 800-летия Нижнего Новгорода

Короткая ссылка
В Москве состоялась торжественная церемония открытия часов обратного отсчёта до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
В Москве открыли часы отсчёта до 800-летия Нижнего Новгорода
  • © government-nnov.ru

В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Часы обратного отсчёта выполнены в форме яйца. Длина инсталляции составляет 4787 см, ширина — 3320 см, высота — 2300 см.

В основу их концепции легли часы, которые были созданы нижегородским механиком-изобретателем Иваном Кулибиным в XVIII веке.

Открытие часов прошло под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проведут 180 мероприятий в честь 800-летия города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить