В Москве открыли часы отсчёта до 800-летия Нижнего Новгорода

В Москве состоялась торжественная церемония открытия часов обратного отсчёта до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Часы обратного отсчёта выполнены в форме яйца. Длина инсталляции составляет 4787 см, ширина — 3320 см, высота — 2300 см.

В основу их концепции легли часы, которые были созданы нижегородским механиком-изобретателем Иваном Кулибиным в XVIII веке.

Открытие часов прошло под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проведут 180 мероприятий в честь 800-летия города.