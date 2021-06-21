В Москве открыли часы отсчёта до 800-летия Нижнего Новгорода
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В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Часы обратного отсчёта выполнены в форме яйца. Длина инсталляции составляет 4787 см, ширина — 3320 см, высота — 2300 см.
В основу их концепции легли часы, которые были созданы нижегородским механиком-изобретателем Иваном Кулибиным в XVIII веке.
Открытие часов прошло под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проведут 180 мероприятий в честь 800-летия города.