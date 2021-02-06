В Нижнем Новгороде проведут 180 мероприятий в честь 800-летия города
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- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что всего в городе в связи с 800-летием запланировано 180 мероприятий в восьми категориях.
Как отметил Беркович, юбилей будет самым значимым событием для сферы туризма в 2021 году.
Ранее сообщалось, что представлен план мероприятий в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.
«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.