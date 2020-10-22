Подготовлен план мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Представлен план мероприятий в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.

На заседании комиссии по соцполитике директор департамента культуры Роман Беагон заявил, что кульминацией торжеств станет шоу на стадионе «Нижний Новгород» 21 августа. Трансляцию будут вести на больших экранах во всех районах.

Тема юбилея затронет и другие праздники, в том числе Ночь музеев и День Победы.

Со своей стороны, депутаты предложили продумать альтернативные форматы мероприятий из-за ситуации с пандемией.

Директор АНО «Центр 800» Софья Юдина пообещала, что план предоставят в декабре.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского.