В Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского в 2021 году.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Для нас имя этого великого воина и государственного деятеля имеет особое значение. Он небесный покровитель нашего города», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, торжества нужно провести на высоком уровне.

Ранее, как сообщало НТВ, в РИО оценили готовность Тульского кремля к 500-летию.