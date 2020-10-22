В Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия Александра Невского
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Об этом сообщают «Невские новости».
«Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Для нас имя этого великого воина и государственного деятеля имеет особое значение. Он небесный покровитель нашего города», — заявил губернатор Александр Беглов.
По его словам, торжества нужно провести на высоком уровне.
Ранее, как сообщало НТВ, в РИО оценили готовность Тульского кремля к 500-летию.