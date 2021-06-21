Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн

Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн через портал по профилактике коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе запустили новый сервис для удобства предпринимателей.

Так, на соответствующем сайте потребуется указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, планирующих пройти вакцинацию (не менее 50).

После подачи заявки с фирмой свяжется медицинская организация, которая будет готова оказать необходимую услугу.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.