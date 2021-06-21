Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн

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Руководители предприятий Московской области смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн через портал по профилактике коронавируса.
Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе запустили новый сервис для удобства предпринимателей.

Так, на соответствующем сайте потребуется указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, планирующих пройти вакцинацию (не менее 50).

После подачи заявки с фирмой свяжется медицинская организация, которая будет готова оказать необходимую услугу.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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