Предприятия Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию сотрудников онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе запустили новый сервис для удобства предпринимателей.
Так, на соответствующем сайте потребуется указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, планирующих пройти вакцинацию (не менее 50).
После подачи заявки с фирмой свяжется медицинская организация, которая будет готова оказать необходимую услугу.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.