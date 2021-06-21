Инфекционист рассказала о новой «тактике» коронавируса

Короткая ссылка
Врач-инфекционист Светлана Малиновская в интервью газете «Московский комсомолец» заявила, что при заболевании COVID-19 вирус стал действовать более агрессивно и непредсказуемо.

«Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — заявила Малиновская.

По её словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и «ориентироваться по ситуации», так как старые алгоритмы уже не работают.

Инфекционист также подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить