Инфекционист рассказала о новой «тактике» коронавируса

Врач-инфекционист Светлана Малиновская в интервью газете «Московский комсомолец» заявила, что при заболевании COVID-19 вирус стал действовать более агрессивно и непредсказуемо.

«Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — заявила Малиновская.

По её словам, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и «ориентироваться по ситуации», так как старые алгоритмы уже не работают.

Инфекционист также подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям COVID-19.