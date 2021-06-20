Суд арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки

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Городецкий городской суд Нижегородской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве американской студентки.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки
  • РИА Новости

«(Избрана мера пресечения. — RT) в виде заключения под стражу до 15 августа», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее источник RT сообщил, что американская студентка, пропавшая в Нижегородской области, обнаружена мёртвой. Место, где спрятал её тело, показал предполагаемый убийца.

34-летняя американская студентка Кэтрин Сироу пропала 15 июня.

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