Пропавшую в Нижегородской области американскую студентку обнаружили мёртвой
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По словам источника, тело было найдено в Городецком районе.
На странице поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети «ВКонтакте» также подтвердили информацию, что американка обнаружена мёртвой.
34-летняя американская студентка Кэтрин Сироу пропала в городе Боре Нижегородской области 15 июня.
Как передаёт РИА Новости, последний раз она выходила на связь с матерью по телефону, сообщив, что передвигается в автомобиле с неизвестными.