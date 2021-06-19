Пропавшую в Нижегородской области американскую студентку обнаружили мёртвой

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Американская студентка, пропавшая в Нижегородской области, обнаружена мёртвой. Место, где находится её тело, показал предполагаемый убийца. Об этом сообщил источник RT.
Пропавшую в Нижегородской области американскую студентку обнаружили мёртвой
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По словам источника, тело было найдено в Городецком районе.

На странице поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети «ВКонтакте» также подтвердили информацию, что американка обнаружена мёртвой. 

34-летняя американская студентка Кэтрин Сироу пропала в городе Боре Нижегородской области 15 июня.

Как передаёт РИА Новости, последний раз она выходила на связь с матерью по телефону, сообщив, что передвигается в автомобиле с неизвестными.

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