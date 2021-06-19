Подозреваемого в убийстве студентки в Нижегородской области задержали

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Подозреваемого в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержали, им оказался неоднократно судимый местный житель. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Подозреваемого в убийстве студентки в Нижегородской области задержали
  • РИА Новости

«По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения», — цитирует сообщение СК РИА Новости.

В сообщении говорится, что мужчина сотрудничает со следствием.

В СК в ближайшее время планируют решить вопрос с предъявлением фигуранту обвинений и избранием меры пресечения.

Ранее источник RT сообщил, что американская студентка, пропавшая в Нижегородской области, обнаружена мёртвой. Место, где находится её тело, показал предполагаемый убийца.

34-летняя американская студентка Кэтрин Сироу пропала 15 июня.

Последний раз она выходила на связь с матерью по телефону, сообщив, что передвигается в автомобиле с неизвестными.

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