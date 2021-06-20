Диктор Кириллов назвал Лысенко настоящим телевизионным мастером своего дела

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Анастасия Румянцева
Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, тележурналист Игорь Кириллов разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко.
Диктор Кириллов назвал Лысенко настоящим телевизионным мастером своего дела
  • © kino-teatr.ru

«Это был выдающийся настоящий телевизионный мастер своего дела. Вот это самое главное. И хорошо бы оставить о нём добрую, долгую, а может быть, и вечную память. Он достоин этого. Это был замечательнейший журналист, замечательнейший ведущий и удивительно убедительный на экране человек, который просто так словами не бросался. Конечно, о нём память должны мы сохранить как о замечательнейшем, неповторимом, творческом человеке», — отметил Кириллов.

О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко.

Как отметил в беседе с RT председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, Лысенко — один из столпов современной журналистики и российского телевидения.

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