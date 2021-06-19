Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса

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Российский лидер Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент напомнил, что «Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается».

«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», — добавил он.

РИА Новости позднее аннулировало данное сообщение как выпущенное по ошибке.

Ранее Голикова заявила, что в России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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