Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», — цитирует РИА Новости Путина.
Президент напомнил, что «Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается».
«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», — добавил он.
РИА Новости позднее аннулировало данное сообщение как выпущенное по ошибке.
Ранее Голикова заявила, что в России 19,7 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.