Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Об этом он сказал в ходе выступления на съезде «Единой России».
«Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года», — сказал президент.
Также глава государства выразил уверенность, что объём финансирования этих целей будет увеличиваться по мере поступления от регионов новых хорошо проработанных проектов.
Он уточнил, что речь идёт о проектах, которые должны способствовать повышению качества жизни граждан.
В ходе съезда ЕР Путин также заявил о необходимости развить систему медреабилитации в России.
В апреле Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов.