Путин предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о продлении до 2026 года программы предоставления инфраструктурных кредитов российским субъектам.

Об этом он сказал в ходе выступления на съезде «Единой России».

«Предлагаю продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года», — сказал президент.

Также глава государства выразил уверенность, что объём финансирования этих целей будет увеличиваться по мере поступления от регионов новых хорошо проработанных проектов.

Он уточнил, что речь идёт о проектах, которые должны способствовать повышению качества жизни граждан.

В ходе съезда ЕР Путин также заявил о необходимости развить систему медреабилитации в России.

В апреле Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов.