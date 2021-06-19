Группировку ЧФ усилили для помощи пострадавшим от стихии в Крыму

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Группировку Черноморского флота усилили до 1,5 тыс. человек и более чем 120 единиц техники для оказания помощи пострадавшим из-за подтоплений в Крыму.
Группировку ЧФ усилили для помощи пострадавшим от стихии в Крыму
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Для оказания помощи пострадавшим населённым пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в состав отрядов входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды и инженерная техника. 

Ранее в Крыму сотрудники МЧС эвакуировали около 1,8 тыс. человек из зон подтопления, возникших вследствие проливных дождей.

19 июня на полуострове объявили новое штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалами.

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