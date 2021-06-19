В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалами. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 19 июня и в первой половине дня 20 июня на полуострове прогнозируются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с.

Ранее в Крыму сотрудники МЧС эвакуировали около 1,8 тыс. человек из зон подтопления, возникших вследствие проливных дождей.

В результате подтоплений в Ялте, вызванных обильными осадками, один человек погиб, ещё один пропал. Также 18 человек пострадали.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.