Минпросвещения рекомендует школьным учителям привиться от COVID-19
- РИА Новости
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Видеообращение министра к педагогам было опубликовано в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».
«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто ещё не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю? Понятно, прививка — дело добровольное, надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», — сказал Кравцов.
По состоянию на 19 июня в России за сутки выявлено 17 906 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель суточного прироста заболевших с 31 января.