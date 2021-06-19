Минпросвещения рекомендует школьным учителям привиться от COVID-19

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В Минпросвещения рекомендовали российским преподавателям в школах сделать прививку от коронавирусной инфекции, но при этом вакцинация данной категории граждан пока будет по-прежнему производиться на добровольной основе.
Минпросвещения рекомендует школьным учителям привиться от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Видеообращение министра к педагогам было опубликовано в Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто ещё не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю? Понятно, прививка — дело добровольное, надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», — сказал Кравцов.

По состоянию на 19 июня в России за сутки выявлено 17 906 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель суточного прироста заболевших с 31 января. 

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