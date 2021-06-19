Два человека погибли в результате пожара в Самарской области

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Два человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в городе Сызрани Самарской области.
Два человека погибли в результате пожара в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Отмечается, что пожар произошёл утром в доме, расположенном на улице 2-я Тульская.

«Горел частный дом и надворные постройки на площади 150 кв. м, пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис. Пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня… В 11:34 (10:34 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что погибшими являются две женщины, а пострадавшим — мужчина.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели трёх детей в результате пожара в Алтае.

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