СК возбудил дело по факту гибели трёх детей при пожаре в Республике Алтай

Уголовное дело возбуждено по факту смерти трёх детей при пожаре в жилом доме в Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее при пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай погибли трое детей в возрасте от трёх до семи лет.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной произошедшего стала неправильная эксплуатация электроприборов.

Как сообщает Life.ru, пожарные приехали на место происшествия через 20 минут после вызова.