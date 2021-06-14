СК возбудил дело по факту гибели трёх детей при пожаре в Республике Алтай
- РИА Новости
Ранее при пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай погибли трое детей в возрасте от трёх до семи лет.
«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительной причиной произошедшего стала неправильная эксплуатация электроприборов.
Как сообщает Life.ru, пожарные приехали на место происшествия через 20 минут после вызова.