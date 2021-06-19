Черноморский флот получил катер «Владимир Козицкий»

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Большой гидрографический катер «Владимир Козицкий» вошёл в состав Черноморского флота (ЧФ) России.
Черноморский флот получил катер «Владимир Козицкий»
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«В Новороссийской военно-морской базе ЧФ прошла торжественная церемония по подъёму Андреевского флага и приёму в состав флота новейшего большого гидрографического катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий», — говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота.

В ближайшее время экипаж катера приступит к отработке курсовых задач.

Отмечается, что данный катер предназначен для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей.

Ранее стало известно, что флагман ЧФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Босфор и Дарданеллы.

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