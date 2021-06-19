Кабмин одобрил проект о бесплатной юридической помощи

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Правительство России одобрило проект об улучшении деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.
Кабмин одобрил проект о бесплатной юридической помощи
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. Решение было принято на заседании в четверг, 17 июня.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Законопроект направлен на усовершенствование деятельности, направленной на оказание юридической помощи гражданам на безвозмездной основе.

В конце мая правительство России одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, создавать свои представительства в России.

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