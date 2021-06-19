Количество коек для пациентов с COVID-19 в Москве увеличат до 24 тысяч

В ближайшие две недели количество коек для инфицированных коронавирусом в Москве планируется увеличить до 24 тыс.

Об этом сообщила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

«К настоящему моменту в столице развёрнуто почти 17 тыс. коек. Приём пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планируем нарастить до 24 тыс.» — заявила она.

Дополнительные койки будут развёрнуты в столичных многопрофильных клиниках и федеральных центрах. Со списком медучреждений можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

По состоянию на 18 июня в российской столице было выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом.