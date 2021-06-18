В Москве за сутки выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Накануне число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 6195. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.