В Москве за сутки выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 9056 новых заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Накануне число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 6195.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие ограничения по коронавирусу в столице до 29 июня.
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