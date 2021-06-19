При крушении L-410 в Кузбассе погибли два пилота и два инструктора

При крушении самолёта L-410 в Кемеровской области погибли два пилота и два инструктора-парашютиста.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врача Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгения Чернова.

«Четверо человек погибших — это два инструктора и два пилота», — сказал он.

В 10:17 (06:17 мск) экипаж самолёта L-410 со спортсменами-парашютистами на борту доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения лайнер столкнулся с лесным массивом в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) по состоянию на 08:00 сообщали о 17 пострадавших.