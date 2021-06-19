В Москве указали сроки действия временных правил оказания плановой помощи

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Временные правила оказания плановой помощи в столице будут действовать около одного месяца, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
В Москве указали сроки действия временных правил оказания плановой помощи
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца», — сообщается на официальном сайте департамента.

В сообщении подчеркивается, что точная продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемической ситуации в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве для защиты пациентов от коронавируса введены временные правила оказания плановой помощи в больницах.

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