В Москве указали сроки действия временных правил оказания плановой помощи
- Reuters
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«Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца», — сообщается на официальном сайте департамента.
В сообщении подчеркивается, что точная продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемической ситуации в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве для защиты пациентов от коронавируса введены временные правила оказания плановой помощи в больницах.