В Москве указали сроки действия временных правил оказания плановой помощи

Временные правила оказания плановой помощи в столице будут действовать около одного месяца, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

«Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца», — сообщается на официальном сайте департамента.

В сообщении подчеркивается, что точная продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемической ситуации в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве для защиты пациентов от коронавируса введены временные правила оказания плановой помощи в больницах.