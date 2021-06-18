Блогер Хованский рассказал, чем занимается в СИЗО

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Блогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в оправдании терроризма, рассказал, что в СИЗО читает книги и «разгоняет жирок упражнениями». Об этом он написал в ответе на письмо корреспондента RT Константина Придыбайло.
Блогер Хованский рассказал, чем занимается в СИЗО
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

По словам Хованского, он «чувствует себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО». Также блогер заявил, что его сосед по камере «толковый, интеллигентный».

«Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который ещё и могут отложить на два месяца», — рассказал Хованский в письме.

Также он выразил надежду, что ему «дадут штраф», так как, по словам Хованского, ему «очень уж хочется домой». 

Ранее блогер Юрий Хованский был задержан в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.

По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала песня Хованского о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

Хованский позже заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

Суд арестовал его до 9 августа.

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