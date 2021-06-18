Блогер Хованский рассказал, чем занимается в СИЗО
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По словам Хованского, он «чувствует себя хорошо, насколько это возможно в СИЗО». Также блогер заявил, что его сосед по камере «толковый, интеллигентный».
«Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который ещё и могут отложить на два месяца», — рассказал Хованский в письме.
Также он выразил надежду, что ему «дадут штраф», так как, по словам Хованского, ему «очень уж хочется домой».
Ранее блогер Юрий Хованский был задержан в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.
По данным kp.ru, причиной задержания блогера стала песня Хованского о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.
Хованский позже заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.
Суд арестовал его до 9 августа.