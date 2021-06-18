В Роспотребнадзоре пояснили рост случаев COVID-19 игнорированием мер профилактики

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России.

«Нам не удалось избежать нового подъёма заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, «особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодёжь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах».

Согласно данным на 18 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 281 309.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.