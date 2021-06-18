В Ялте подтоплено и обесточено несколько отелей
- © РИА Новости / Евгений Биятов
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики констатировал, что ситуация в Ялте сложная.
«Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, работают спасатели и приданные части Черноморского флота России. Жертв, к счастью, нет», — сказал он.
В самой Ялте в настоящее время находится министр курортов и туризма Вадим Волченко, он занимается вопросом средств размещения.
«Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьёзных проблем нет. Никакого риска для туристов нет», — отметил Аксёнов.
Ранее глава местной администрации Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших. В регионе введён режим ЧС.
Вследствие продолжительных осадков в городе зафиксировано 87 подтоплений.