В Ялте подтоплено и обесточено несколько отелей

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Со всеми отелями и санаториями в Ялте установлена связь, некоторые из них обесточены и подтоплены, но для туристов риска нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Ялте подтоплено и обесточено несколько отелей
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики констатировал, что ситуация в Ялте сложная.

«Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, работают спасатели и приданные части Черноморского флота России. Жертв, к счастью, нет», — сказал он.

В самой Ялте в настоящее время находится министр курортов и туризма Вадим Волченко, он занимается вопросом средств размещения.

«Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьёзных проблем нет. Никакого риска для туристов нет», — отметил Аксёнов.

Ранее глава местной администрации Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших. В регионе введён режим ЧС.

Вследствие продолжительных осадков в городе зафиксировано 87 подтоплений.

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