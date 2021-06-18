В Ялте рассказали о ситуации с подтоплениями

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Вследствие продолжительных сильных осадков в Ялте зафиксировано 87 подтоплений.
В Ялте рассказали о ситуации с подтоплениями
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Крыму.

«В результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений в 63 частных домовладениях... Также подтоплены подвальные помещения 24 жилых многоквартирных домов», — говорится в разделе оперативной информации.

В гостинице «Авангард» развернули пункт временного размещения, где сейчас находятся 52 человека, из которых девять — дети. Спасатели эвакуировали 49 граждан. 

Глава местной администрации Янина Павленко ранее сообщила о восьми пострадавших. В регионе введён режим ЧС.

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