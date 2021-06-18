В Москве стартовал приём заявок на участие в программе «Кузница успеха»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте приёма заявок на участие в программе развития технологичных проектов «Кузница успеха».
В Москве стартовал приём заявок на участие в программе «Кузница успеха»
  • Pixabay

Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

«Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт», — пояснила Сергунина.

По её словам, принять участие в программе смогут организации, входящие в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Одним из условий является работа в сфере науки и техники, специализация проектов на микро- и наноэлектронике, искусственном интеллекте и лазерных технологиях.

В рамках программы для предприятий будут созданы уникальные планы развития с учётом действующих мер господдержки. Кроме того, компании получат консультации по развитию продаж, получению патентов и разработке стратегии внешнеэкономической деятельности. Заявку на участие в программе можно подать до 15 июля.

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