В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования. Копия письма на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей
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«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребёнка за счёт средств государства на каждого из детей», — говорится в тексте обращения.

Как отметил Сухарев, в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребёнка, опасаясь неспособности в будущем обеспечить своих детей благоустроенным жильём и качественным профессиональным образованием.

Ранее Госдума приняла проект закона о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств.

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