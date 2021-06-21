В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей
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«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребёнка за счёт средств государства на каждого из детей», — говорится в тексте обращения.
Как отметил Сухарев, в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребёнка, опасаясь неспособности в будущем обеспечить своих детей благоустроенным жильём и качественным профессиональным образованием.
Ранее Госдума приняла проект закона о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств.