В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования. Копия письма на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребёнка за счёт средств государства на каждого из детей», — говорится в тексте обращения.

Как отметил Сухарев, в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребёнка, опасаясь неспособности в будущем обеспечить своих детей благоустроенным жильём и качественным профессиональным образованием.

Ранее Госдума приняла проект закона о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств.