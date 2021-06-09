Госдума приняла закон о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств
- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
Отмечается, что направления подготовки будет утверждать правительство России.
Согласно действующему законодательству, на бесплатной основе в государстве можно получить только одно высшее образование.
Аналитики онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы ранее рассказали о результатах опроса российских школьников о том, в каких сферах они хотели бы работать. Сферой искусств заинтересовались 13% респондентов.