Госдума приняла закон о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств на конкурсной основе.

Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Отмечается, что направления подготовки будет утверждать правительство России.

Согласно действующему законодательству, на бесплатной основе в государстве можно получить только одно высшее образование.

Аналитики онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы ранее рассказали о результатах опроса российских школьников о том, в каких сферах они хотели бы работать. Сферой искусств заинтересовались 13% респондентов.